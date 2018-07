Bierdusche und Mahnung

Anzeige

„Danke für Euren Einsatz“, schließt sich dem Kerwebürgermeister Otmar Lenhardt an. Er hebt besonders die IWV-Vorsitzende Müller, ihren Stellvertreter Jens Weber, Kassier Jörg Kihm und Schriftführerin Gabriele Hirsch hervor. Ausdrücklich weist er auf die Bürgerinitiative zum Bau eines Kultur- und Sportzentrums in Wallstadt hin, für die das ganze Wochenende auch Thomas Müller („Sängerkreis“) mit seinen Mitstreitern Werbung macht. „Wir brauchen hier in Wallstadt ganz dringend solche Räume, sonst geht hier das Licht aus, sonst wird es bald keine Vereine und keine Kerwe mehr geben“, mahnt Lenhardt.

