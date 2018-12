„Bübchens Weihnachtstraum“ erklingt in Christ-König

Ein besonderes Konzerterlebnis für Zuhörer in jedem Alter – das verspricht das Familienkonzert in Christ-König in Wallstadt am dritten Advent, Sonntag, 16. Dezember. Martin Geißler hat es mit dem Projektchor Christ-König vorbereitet. Seit drei Jahren gestaltet er Gottesdienste mit. „Jetzt wagen die engagierten Laiensänger ihr erstes Konzert“, freut sich Geißler.

Erklingen wird zunächst „A Ceremony of Carols“, Op. 28 – ein Chorwerk von Benjamin Britten für dreistimmigen Knabenchor (oder Frauenchor), Solostimmen und Harfe. Das Stück wurde für Weihnachten geschrieben und besteht aus elf Sätzen auf Texte aus „The English Galaxy of Shorter Poems von Gerald Bullett“. Mitwirken werden dabei neun Damen des „Vocalconsort Mannheim“, einem professionellen Vokalensemble der Rhein-Neckar-Region. Jelena Sophia Engelhardt begleitet an der Konzertharfe.

Lieder zum Mitsingen

Dann steht „Bübchens Weihnachtstraum“ auf dem Programm. Obwohl sich das Stück nach seiner Uraufführung 1906 im Zirkus Busch in Berlin großer Beliebtheit erfreute, geriet es in Vergessenheit. „Hänsel und Gretel, das Hauptwerk Engelbert Humperdincks, überstrahlte lange sein gesamtes übriges Œuvre“, so Geißler. Er hat aber den „Weihnachtstraum“ wiederentdeckt. Das Libretto verbindet die biblische Weihnachtsgeschichte mit einer eigenständigen Rahmenhandlung, dem Traum eines kleinen Jungen. Humperdinck komponierte das Krippenspiel „für Schule und Haus“, richtete sich also an Laien, fügte der Partitur jedoch ein kurzes „Scenarium für größere Aufführungen“ bei, das die gereimte Erzählung und die Musiknummern mit „lebenden Bildern“ verbinden sollte.

In Geißlers Fassung werden den Humperdinck’schen Liedern, Duetten und Terzetten deutsche, englische und französische Weihnachtslieder beigestellt, die das Publikum mitsummen oder leise mitsingen darf. Den Part des Erzählers in „Bübchens Weihnachtstraum“ übernimmt Hans Fleischmann vom Heidelberger Schauspielensemble und zuvor zeitweise auch Mitglied im Ensemble des Nationaltheaters.

Das Familienzentrum Edith Stein finanziert das außergewöhnliche Konzert und bietet ab 16.40 Uhr eine kostenlose Kinderbetreuung an. Der Eintritt ist frei. pwr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.12.2018