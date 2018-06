Countertenor gibt Konzert

Anzeige

Man kann ihn auf Opernbühnen und Konzertsälen in ganz Europa erleben – und nun in der Magdalenenkapelle: Am Sonntag, 1. Juli, kommt um 17 Uhr Countertenor Matthias Lucht zu einem Konzert mit dem Title „O Beata Virgine“ nach Straßenheim. Bei einem von Matthias Geißler für den Freundeskreis Magdalenenkapelle organisierten Benefizkonzert für die Sanierung des sakralen Kleinods stimmt er venezianische Motetten von und von Künstlern aus dem Umfeld und der Zeit Claudio Monteverdis an.

Auftritte in ganz Europa

Der Countertenor, der ursprünglich Bratsche studierte, ist ein gefragter Solist und Ensemblesänger. Neben seiner Arbeit in führenden deutschen Ensembles für historische Aufführungspraxis wie dem Balthasar Neumann Chor, Musica Fiata, Cantus Coelln, Cappella Angelica oder dem RIAS Kammerchor, tritt er auch regelmäßig als Solist mit namhaften Dirigenten in Erscheinung. Zu Gast war er bei den Innsbrucker Festwochen, Bachfest Leipzig, Händelfestspiele Halle, Salzburger Festspiele, Schleswig Holstein Musikfestival, Salzburger Pfingstfestspiele, Pelerinages Weimar, Festspielhaus Baden-Baden, dem Concertgebouw in Amsterdam und anderen europäischen Konzertsälen.

Auch auf der Opernbühne ist er zu sehen, etwa an der Staatsoper „Unter den Linden“ in Berlin, am Badischen Staatstheater Karlsruhe, dem Staatstheater am Gärtnerplatz in München, den Theatern in Passau, Landshut, Solothurn und Biel. Begleitet wird der Countertenor von Jürgen Banholzer am Cembalo. Als Organist konzertiert er in Deutschland, Österreich, Frankreich und der Schweiz. pwr