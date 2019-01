Die Auslastung ist zu niedrig

Die Stadtverwaltung hat die in Wallstadt heftig kritisierte Kürzung der Öffnungszeiten des Vorort-Rathauses verteidigt. „Das ist eine bedarfsorientierte, gute Lösung, die auch der Bestandssicherung dient“, sagte Patricia Munterde, Abteilungsleiterin der Bürgerdienste, in der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirates.

Zuvor hatte SPD-Bezirksbeiratssprecher Thorsten Schurse auf die Unterschriftensammlung der SPD verwiesen. Er monierte, dass die Stadtteilpolitiker bei der Änderung der Öffnungszeiten nicht einbezogen worden seien. Zudem verstehe er nicht, dass nun an drei Werktagen die Arbeitsplätze im Rathaus ungenutzt seien. Daher forderte er, andere Arbeiten aus der Stadtverwaltung nach Wallstadt zu verlagern und dann dort zu erledigen, wenn gerade keine Kunden kämen.

Munterde fand das „keine gute Idee, künstlich Arbeit zu verlagern“, denn es gäbe bei den Bürgerdiensten „kein Back-Office“: „Alles wird gleich erledigt, wenn der Kunde da ist“, sagte sie. Munterde, die früher selbst im Rathaus Wallstadt arbeitete, war eigens spontan zu der Sitzung gekommen, als sie im „MM“ las, dass es im Stadtteil Kritik an den Öffnungszeiten gibt. Generell halte die Stadt daran fest, dass die insgesamt 15 Dienststellen der Bürgerdienste „wichtige Bausteine der Daseinsfürsorge“ und für die Verwaltung ein „wichtiger Kommunikationsweg mit der Bürgerschaft“ darstellten: „Wir wollen uns nicht aus der Fläche zurückziehen“, versicherte sie, und sie wolle auch „das schöne Rathaus Wallstadt nicht verlassen“.

Für die Reduzierung der Öffnungszeiten nannte sie zwei Gründe. Einmal habe der Gemeinderat im Zuge der „Strategischen Haushaltskonsolidierung“ von der Verwaltung langfristige Einsparungen verlangt. Das setze man um, indem ein „System alternierender Öffnungszeiten“ eingeführt worden wäre. In Wallstadt erreiche man die Einsparung auch dadurch, dass nicht nur die Öffnungszeiten, sondern zugleich die Arbeitszeiten der beiden Mitarbeiterinnen reduziert worden seien. Die von Schurse berechnete Kosteneinsparung von rund 16 000 Euro wollte sie aber nicht bestätigen.

Appell an Bürger

Ausschlaggebend seien „Fallzahlen, Einnahmen, Kosten“. Das Wallstadter Rathaus habe „eine der niedrigsten Besucherfrequenzen“, nur in 47 Prozent der Öffnungszeiten seien Kunden dort – und das bevorzugt nachmittags. Daher habe man nun an zwei Tagen bis 18 Uhr geöffnet, insgesamt aber nur noch 16 statt zuvor 20 Stunden in der Woche. „Ich bin überzeugt, das wird ein Erfolgsmodell“, sagte Munterde, „aber wir beobachten weiter die Auslastung und schauen, dass nichts verrutscht“. An die Bürger appellierte sie: „Besuchen Sie uns, nutzen Sie auch das Angebot!“ Nicht mehr geben werde es ab diesem Jahr die früher übliche, sechswöchige Schließung des Bürgerdienstes in den Sommerferien, erklärte Munterde auf Nachfrage von Schurse.

