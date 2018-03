Die Enge schweißt zusammen

Anzeige

„Wir sind alle ein bisschen näher zusammengerückt“ – so beschreibt Anke Sobotta, die Leiterin des evangelischen Kindergartens Kunterbunt, die Situation im Ausweichquartier in der Römerstraße. Seit der Altbau in der Atzelbuckelstraße saniert wird, ist der evangelische Kindergarten in die ehemaligen Räume des katholischen Kindergartens Edith Stein umgezogen. Die waren bekanntlich zu beengt, weshalb man von katholischer Seite auf eine Sanierung verzichtete und einen Neubau auf dem ehemaligen Bolzplatzgelände errichtete.

Doch für die Evangelische Kirche kamen die leerstehenden Räume in unmittelbarer Nachbarschaft zur Christ-König-Kirche wie gerufen. Statt eines Containerprovisoriums auf dem eigenen Gelände oder der Nutzung des evangelischen Gemeindehauses in der Königshofer Straße konnten die ehemaligen Kita-Räume der katholischen Schwestergemeinde angemietet werden. Vor Weihnachten erfolgte der Umzug, „Ganz viele Eltern haben dabei mitgeholfen“, bedankt sich Anke Sobotta fürs Regale abschrauben, Sperrmüllräumen und Kistenpacken. „Das hat für uns den Umzug wesentlich einfacher gemacht, und auch stressfreier mit den Kindern.“ Ein Teil der Möbel konnte gar nicht mit umziehen. Dieser wurde von der beauftragten Spedition in einem 45 Kubikmeter großen Container im Mannheimer Hafen eingelagert.

Kinder auf Umzug vorbereitet

Seit Anfang Januar ist der Betrieb in den „neuen“ Räumen gestartet. „Für die Kinder war das eine spannende Erfahrung“, berichtet Sobotta. Der Umzug sei noch in den alten Räumen in den Morgenkreisen thematisiert worden. Jede Gruppe durfte eine Umzugskiste packen, in die alle Dinge hineinkamen, die den Kindern wichtig erschienen. Anke Sobotta freute sich, dass bei den Kindern neben Bastelutensilien, Spielzeug und Gesellschaftsspielen auch Pflanzen eine Wertschätzung erfahren. Der Fortschritt der Sanierungsarbeiten im alten Kindergartengebäude, das mittlerweile komplett entkernt ist, wurde mit Fotos festgehalten und an zwei großen Plakaten, die im Eingangsbereich hängen, dokumentiert.