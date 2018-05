Anzeige

In Wallstadt fehlen offenbar weiter zahlreiche Plätze in Kindergarten und Krippe. Darauf machte Diana Nicolaus, die Leiterin des Katholischen Kinderhauses Edith Stein, im Bezirksbeirat aufmerksam. Sie wolle dem Gremium, das zuvor einen Bericht der Stadtverwaltung gehört hatte, über das „wahre Leben“ informieren, sagte sie einleitend.

„Einige Mütter müssen ihre Arbeitszeit reduzieren oder suchen Tagesmütter, weil Ganztagesplätze fehlen“, so Nicolaus. „Im Ganztagesbereich muss definitiv an der Schraube gedreht werden“, forderte sie. Ebenso fehlten Krippenplätze. „Bei mir sitzen oft weinende Mütter oder ich habe Fragen am Telefon. Die Mütter sind verzweifelt, weil sie nichts finden, aber ich kann keine weiteren Plätze schaffen“, sagte sie. Dazu kämen zunehmend Anrufe aus den neuen Wohngebieten wie Franklin, die auch Plätze suchten.

Zahlen der Stadt Bei den Kindergartenplätzen zählt Wallstadt nach Aussage der Stadtverwaltung zu den „Stadtteilen mit einer nahezu ausgeglichenen Versorgungssituation“, so eine Verwaltungsvorlage vom Februar. Für Kindergärten nennt die Stadtverwaltung eine Versorgungsquote von 93,9 Prozent. Sieben Kinder seien unversorgt, davon vier für Ganztagesplätze und drei für verlängerte Öffnungszeiten. Im Bereich Krippe nennt die Stadtverwaltung eine Versorgungsquote von 20,3 Prozent. Sie nennt in ihrer Statistik 18 suchende Kinder, zwölf davon seien unversorgt. pwr

Zuvor hatte der Bezirksbeirat unter Hinweis auf den verstärkten Zuzug junger Familien und die Sanierung der evangelischen Kindertagesstätte in der Atzelbuckelstraße um einen aktuellen Bericht der Verwaltung gebeten. Der evangelische Kindergarten hat sein Angebot während der Bauarbeiten aber nicht reduziert – er fand Unterschlupf in den alten Räumen der Katholiken, die ja im September ein neues, erweitertes Kinderhaus in der Römerstraße in Betrieb genommen haben.