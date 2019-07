Die reiche Sprache der Malerei

Zarte Frühlingsblumen stehen neben stillen Landschaften, stelzende Kraniche neben südländischen Straßenszenen; Abstraktes und Figuratives lösen sich ab in leiser oder lauter Farbigkeit: Wohl kaum kommt die vielfältige Sprache der Malerei deutlicher zum Ausdruck, als in dieser Ausstellung im Wallstadter Weltladen. Sieben kunstbegeisterte Frauen und ein Fotograf haben sich regelmäßig im Kurs von Ute Wittmann in der Abendakademie anleiten lassen und ihre bisherigen Malfertigkeiten vertieft. Das Ergebnis ist eine bunte Palette von Aquarellen, Acryl- und Ölbildern.

„Ich vermittle meinen „Schülern ein Fundament der Farbenlehre, Linienführung, der Kontrastgebung“, bemerkt die studierte Textildesignerin, die nach Tätigkeiten in der Industrie heute in Heidelberg als freischaffende Künstlerin lebt. Doch jeder Kursteilnehmer habe seine eigene Sichtweise, seinen eigenen Stil, den er vervollkommnen möchte. So berät und betreut Ute Wittmann, lässt aber jedem die Freiheit.

Ein Titel für die Ausstellung war nicht vorgegeben; dementsprechend bunt ist die Zusammenstellung der Exponate. „Bunt wie unsere Welt“, sagt Weltladenchefin Barbara Schmidt-Weiser, die die Ausstellungen, die seit einem Jahr hier ständig stattfinden, sorgsam auswählt. „Sie müssen in unser Konzept passen, und das heißt neben fairem Handel, auch Dialog mit Menschen, die sich austauschen über eine bessere Welt.

Sanfte Dünen und Blumenwiesen

Und das kann auch über die Kunst geschehen, über diese Bilder, die von der Schönheit der Magnolienblüte (Heidrun Poller), des Stiefmütterchens (Margarethe Bsirske) und einer Blumenwiese (Brigitte Janke) erzählen, die die sanften Dünen am Meer (Margarethe Bsierske) und eine einsame Windmühle (Christine Wiedenmann) ins Blickfeld rücken. Traumlandschaften öffnen sich im Mondschein (Angelika Wandel), und Musik erklingt trotz aufwühlender Farbumgebung mit den eingearbeiteten Notenblättern von Beethovens Mondscheinsonate oder Tschaikowsky’s Blumenwalzer (Gudrun Richter).

Menschen sind in den Bildern (bis auf das reizende Kind von Bsirske, das den gepflückten Lavendel nach Hause trägt) nur schematische Gestalten zwischen Häuserschluchten oder auf verlorenen Plätzen (Ruth Frank). Äußerst vielseitig gestalten sich die Arbeiten des Fotografen Günter Ruhm, der farbwarme Straßenszenen in Italien festhält, sich an Leonardo da Vincis feinen Porträtzeichnungen orientiert oder mit menschlichen Augen und Händen experimentiert.

Die Ausstellung in der Römerstraße 28 ist noch bis zum 31. Juli während der Öffnungszeiten des Weltladens immer Montag bis Freitag von 9 bis 12.30 Uhr und von 15 bis 18 Uhr, sowie samstags von 9 bis 13 Uhr zu sehen. cha

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.07.2019