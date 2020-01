Diskussion über Rechtspopulismus

Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Demokratie und Populismus? Wie ändert die Sprache des Populismus unser Zusammenleben? Darüber will die SPD in Wallstadt diskutieren. Dazu kommen am Donnerstag, 6. Februar, um 19 Uhr der Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei, bildungspolitischer Sprecher der SPD- Landtagsfraktion Baden-Württemberg, und die frühere SPD-Stadträtin Heidrun Kämper, die über das Thema am Institut für deutsche Sprache forscht, in den „Raum der Begegnung“ im Rathaus Wallstadt, Mosbacher Straße 17. Sie wollen erörtern, ob der Rechtspopulismus Einstellungen zum Ausdruck bringt, die in der Bevölkerung schon immer vorhanden waren, oder ob dieser einfach die allgemeine Verunsicherung angesichts der vielschichtigen Veränderungsprozesse in unserer Welt ausnutzt. pwr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.01.2020