„Ein Ort mit viel Potenzial“

Er war erst drei Wochen zuvor beigetreten – und schon wurde er Vorsitzender: Martin Reisenbüchler (Bild) führt jetzt den Bund der Selbständigen (BDS) Wallstadt. „Ich wollte mich schon engagieren, aber wäre nie auf die Idee gekommen, mich gleich aufzudrängen“, so der 48-jährige Heilpraktiker. Nach dem Ausscheiden des bisherigen Vorsitzenden Thomas Weichert habe ihn aber Hartmut Walz ermuntert, die Aufgabe zu übernehmen. „Und dass die Mitglieder mir gleich vertraut haben, das ehrt mich natürlich – ich sehe es aber auch als Verpflichtung“, so Martin Reisenbüchler.

Der gebürtige Mannheimer wohnt in Ladenburg. Bis zum Physikum hat er Medizin studiert, dann in verschiedenen Berufen gearbeitet, auch als Journalist für Baden-TV. Schließlich entschied er sich für eine Ausbildung zum Heilpraktiker, war in verschiedenen Praxen in Neckarau und Weinheim tätig. Anfang 2018 eröffnete er eine eigene Praxis in der Gotenstraße in Wallstadt.

Leistungsschau geplant

„Ich mag Wallstadt, war früher schon oft mit Freunden bei der Kerwe hier“, so Reisenbüchler. Er sei „absoluter Dorfmensch“ und Wallstadt sei „ein sehr schöner, gewachsener Stadtteil mit unglaublich großem Zusammenhalt“, so der neue BDS-Vorsitzende. Beim Weihnachtsmarkt, der ja unter Regie des BDS läuft, habe er das ebenso wie bei Kerwe und anderen großen Veranstaltungen immer wieder erlebt.

Die Aktivitäten des BDS in Wallstadt will er ausbauen. „Ich habe viel vor“, so der neue Vorsitzende. Manche Mitglieder kennen sich nicht, „wir müssen eine bessere Vernetzung untereinander erreichen“ – das sei der Anfang, um dann mehr zu machen. „Der Ort hat unheimlich viel Potenzial, da kann man viel erreichen“, ist er überzeugt. Im nächsten, „allerspätestens im übernächsten Jahr“, wie er sagt, will er eine kleine Leistungsschau veranstalten, zudem denkt er über eine „Beachbar“ im Sommer nach. Sein Stellvertreter ist Michael Penczek („Die Brillenmacher“), Schriftführer wurde Ralf Schneider („MM“), Kassier Hubert Sommer (Hipps Eier-und Spezialitätenlädchen). pwr (Bild: Ruffler)

