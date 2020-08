Elternabend und Einschulung

Die Wallstadtschule lädt ein zum Abend für die Eltern der künftigen Erstklässler an der Grundschule, Ganztagsschule in Wahlform, am Donnerstag, 17. September, um 19.30 Uhr in ihrer Turnhalle. Ab 18.30 Uhr gibt der Caterer den Essenschip für die Ganztagskinder aus. An diesem Abend kann aufgrund der Abstandsregelung nur ein Elternteil teilnehmen, es gilt Maskenpflicht. Die Einschulungsfeier der Schulanfänger am Samstag, 19 September, findet um 10 Uhr für Klasse 1a und 11 Uhr für Klasse 1b in der Mensa der Wallstadtschule statt. An dieser Feier können nur die Eltern (keine sonstigen Personen) teilnehmen. Auch hier ist das Tragen einer Maske erforderlich. Nach der Begrüßung in der Mensa gehen die Kinder mit ihrer Lehrerin für eine Schulstunde ins Klassenzimmer. Eine Bewirtung ist dieses Jahr nicht möglich. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.08.2020