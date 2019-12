Ensemble soll weiter wachsen

„Es ist immer ein blöder Spruch, wenn ein Chor 125 Jahre alt wird und man sagt: Aber Gründungsmitglieder sind keine anwesend“, befand Pfarrerin Anna Maria Baltes. „Immerhin sind wir mit den Menschen verbunden, die schon verstorben sind“, verwies die Theologin, die seit 2015 der evangelischen Petrusgemeinde angehört, auf ein Leben nach dem Tod. Darum zündete Pfarrerin Baltes eine weiße Kerze auf dem Altar in Gedenken an die Seelen im Jenseits an. In der Wallstadter Petruskirche feierte ein Festgottesdienst am ersten Advent das 125-jährige Bestehen des dortigen Kirchenchors mit anschließendem Empfang bei Sekt und Häppchen im benachbarten Gemeindehaus.

Von der Decke hängt in der Petruskirche gegenwärtig ein grüner Adventskranz herab mit dicken, roten Kerzen darauf. In der ersten Bankreihe saßen die Konfirmanden, darunter die Jugendliche Michelle Richter, die später die Fürbitte zusammen mit Pfarrerin Anna Maria Baltes verlesen durfte. „Wir werden unsere Konfirmation am 17. Mai 2020 feiern“, verriet die 13-Jährige.

Oben auf der Empore ging der evangelische Kirchenchor unter Leitung von Marion Fürst in Stellung. „Lasst uns die Münder und Herzen öffnen zum ersten Advent“, animierte Baltes die Besucher dazu, gemeinsam Lieder wie „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ und „Nun komm der Heiden Heiland“ anzustimmen.

Schwieriges Einstudieren

Seit Oktober 2018 steht Marion Fürst dem altehrwürdigen Petruschor vor. „Bei der langen Tradition, die dieser Chor hat, bin ich erst seit Kurzem dabei“, amüsierte sich die Dirigentin, die zudem musikalisch in der evangelischen Markuskirche im Stadtteil Neckarau wirkt.

Den Gottesdienst zum Chorjubiläum unterstützte auch der Posaunenchor unter Leitung von Rainer Steckel musikalisch. Zwischendurch vermittelte Pfarrerin Anna Maria Baltes den Gottesdienstbesuchern, wie schwierig das Einstudieren neuer Stücke für den 1894 gegründeten Kirchenchor sein kann. Jeden Mittwochabend um 19.30 Uhr treffen sich die Chormitglieder zur Probe im Gemeindehaus. Bei diesem gemischten Ensemble darf jeder Bürger mitsingen, der Lust darauf verspürt.

Während dem anschließenden Empfang trat Obmann Klaus Krämer vor das Mikrofon, der an Chorleiter Roland Bernhard erinnerte, den Vorgänger von Dirigentin Fürst, der im Sommer 2017 allzu jung verstarb. „Er hat uns an ganz besondere Werke der geistlichen Musik herangeführt, etwa an ‚Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze‘ von Joseph Haydn“, würdigte Festredner Klaus Krämer. Dabei fasste der Obmann das künstlerische Lebenswerk von Chorleiter Roland Bernhard und den jüngeren Werdegang des Kirchenchors zusammen. „Es war eine glückliche Fügung, die Marion Fürst zu uns führte. Sie bringt immer Verstärkung für den Chor mit“, pries Klaus Krämer. In diesem Augenblick stimmten die anwesenden Chormitglieder, die sich im Gemeindesaal um einige Stehtische gruppierten, spontan das Lied „Ein Blumenstrauß von Tönen“ an.

Für die Zukunft hofft die eng vernetzte Dirigentin Marion Fürst, den gemischten Chor weiter wachsen lassen zu können. Vor allem bei den Männerstimmen sei die Musikwissenschaftlerin auf der Suche nach neuen Talenten.

