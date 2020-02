Erinnerungen von Karla Spagerer

„Warum das Erinnern wichtig ist“: Unter diesem Titel laden SPD-Ortsverein und Arbeiterwohlfahrt Wallstadt am Montag, 2. März, um 19.30 Uhr im „Raum der Begegnung“ im Rathaus Wallstadt zum Zeitzeugengespräch mit Karla Spagerer ein. Sie hat als Zeitzeugin miterlebt, wie in der Zeit des Nationalsozialismus Andersdenkende, etwa Sozialdemokraten und Kommunisten, sowie Juden immer mehr aus dem öffentlichen Leben gedrängt wurden und schließlich ihr Leben verloren. Diese Erinnerungen möchte die Witwe des 2016 gestorbenen Gewerkschafters, SV-Waldhof-Vorstands und SPD-Landtagsabgeordneten Walter Spagerer mit anderen Menschen teilen, um zu warnen, dass das, was im Faschismus geschah, nie wieder geschehen darf. „Wenn ich so zurückdenke, dann habe ich Angst, dass es wieder geschehen kann. Ich habe keine Angst um mich, aber Angst um unsere Kinder und Enkel, die uns folgen“, so Karla Spagerer. Landtagsabgeordneter Stefan Fulst-Blei wird den Abend moderieren. pwr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.02.2020