„Es gibt heute einfach keine Räume mehr“

Probleme mit Brandschutz

1957 wurde das Evangelische Gemeindehaus gebaut, 1963/64 die Jugendräume der Katholischen Kirche – quasi der vordere Gebäudeteil des heutigen Katholischen Gemeindezentrums. „Schon 1965 bis 1968 liefen erste Gespräche mit der Stadt für den Bau eines Kulturhauses, aber letztlich hat die Stadt abgelehnt“, fand Müller in alten Unterlagen heraus. Daraufhin habe dann die Katholische Kirche ihr Gemeindezentrum in heutiger Form errichtet – in erster Linie als Turnhalle, ohne feste Bühne, ohne feste Licht- oder Tontechnik. „Die Bühnenelemente wiegen eine Tonne“, betonte er.

Inzwischen, mit fast 9000 Einwohnern, stünden den Wallstadtern noch neun Gaststätten zur Verfügung. „Aber sämtliche Nebenzimmer sind weggefallen, sämtliche Säle“, so Müller, zuletzt 2007 der vom (durch Wohnungen ersetzte) „Prinz Max“, dessen großer Saal ein wichtiger Kristallisationspunkt des Vereinslebens in dem Vorort war. „Seither hat sich viel auf die verbleibenden Häuser der Kirche konzentriert“, so Müller. Doch das Katholische Zentrum unterliege aus Brandschutzgründen Nutzungseinschränkungen. So dürfen in die Clubräume im Obergeschoss nur noch 20 Personen, weil ein zweiter Rettungsweg fehlt. Ob für Proben von Gesang- oder Musikvereinen, ob für Hochzeiten, Jubiläen, Geburtstage, Mitgliederversammlungen – es gebe kaum noch Räume bis auf den im Rathaus und den Weltladen, beide klein und oft ausgebucht. Doch obwohl 2015 der stellvertretende Kulturamtsleiter Wolfgang Biller der Stadt die Empfehlung „eines dringlichen Neubaus“ gegeben habe, „kam sie nicht auf die Tagesordnung“.

