Die Freiwillige Feuerwehr Wallstadt trägt die Idee eines Neubaus für ihr Gerätehaus zusammen mit dem schon lange geforderten Kultur- Sportzentrum für den Stadtteil mit. „Es wäre für uns eine Chance und die schnellste Lösung“, so Kommandant Sven Wollschläger auf Anfrage. Zwei Neubauprojekte gleichzeitig werde die Stadt in dem Vorort nicht angehen – außer auf einem gemeinsamen Grundstück. „Das wäre eine denkbare Lösung, wenn man sie sinnvoll kombinieren kann und wenn gewisse Rahmenbedingungen stimmen“, so Wollschläger. So müsse die Feuerwehr stets und unabhängig von Vereinsveranstaltungen ausrücken können: „Wir brauchen eine eigene sichere Ausfahrt und Alarmparkplätze“, so Wollschläger.

Provisorium wieder zu klein

Die Stadt hatte schon Mitte der 1960er Jahre und dann erneut im Jahr 2000 im Zuge des Neubaugebiets Wallstadt-Nord versprochen, ein Bürgerhaus in Wallstadt zu bauen. Nachdem die Katholische Kirchengemeinde Christ-König ankündigte, sich im Zuge der ihr vom Ordinariat vorgeschriebenen „Gebäudeoptimierung“ von ihrem Gemeindehaus trennen zu müssen, gründete sich 2018 eine Bürgerinitiative. Sie fordert den Neubau eines Kultur- und Sportzentrums und fertigte eine detaillierte Bedarfsanalyse an.

Fehlende Jugendräume

Im November regte Erster Bürgermeister Christian Specht bei einer Veranstaltung des CDU-Ortsverbands an, auch die Freiwillige Feuerwehr einzubeziehen. Das 1969 erbaute Gerätehaus ist schon lange zu klein. Es fehlen Jugend-, Umkleide- und Aufenthaltsräume ebenso wie eine Abgasabsaugung in der Fahrzeughalle. Zwar erhielten die Wehrleute im Sommer 2017 Container als zusätzliche Umkleiden und Sanitärräume, aber die sind nur ein Provisorium. „Und sie sind schon jetzt wieder zu klein, wir haben Nachwuchs, aber keine freien Spinde“, so Wollschläger.

Derzeit umfasst die Abteilung 35 Aktive, davon drei Frauen, die Jugendfeuerwehr 15 Jugendliche, davon zwei Mädchen, und die „Löschlöwen“, 22 Kinder, davon elf Mädchen. Es gibt nur einen einzigen Raum, der gleichzeitig als Büro, Lehrsaal, Lager und für die Jugendarbeit genutzt wird. Die Kleidung der Kinderfeuerwehr lagert nur in Plastikkörben.

