Falsche Stelle

Soll man sich freuen oder ärgern? Man kann den Stopp der Wohnbebauung an der Amorbacher Straße als Beleg dafür werten, dass die Stadt tatsächlich ernsthaft auf die Suche nach einem Bauplatz für das schon lange geforderte Kultur- und Sportzentrum geht. Das wäre schön und richtig.

Man kann an der Ernsthaftigkeit aber auch zweifeln. So gerieten bei der Suche bereits Spielplätze ins Visier, die gerade erst neu gestaltet wurden – offenbar nach dem Motto: Wir schauen einfach mal alle Flächen an, die der Stadt gehören.

Die Reservierung des alten Kerweplatzes geschieht jedenfalls ganz eindeutig ohne jede Orts- und Aktenkenntnis. Vor über zehn Jahren scheiterte hier die Ansiedlung eines Jugendtreffs, weil die Anwohner rechtliche Schritte gegen den drohenden Lärm unternahmen. Das müsste man bei der Stadt noch wissen. Und nun soll genau dort eine Halle für vielleicht 400 Besucher statt der womöglich höchstens 40 Jugendlichen gebaut werden? Schon das ist unrealistisch, von der zu kleinen Fläche und fehlenden Parkplätzen abgesehen. Die Verwaltung sollte lieber das tun, was sie vor vier (!) Jahren zusagte – „zügig und rasch“ Wohnungsbau ermöglichen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.04.2019