Fastenaktion für Kinder

In der Fastenzeit stellt die Pfarrei Christ-König die Hilfe für andere in den Mittelpunkt und lädt am Samstag, 16. März, Schulkinder im Rahmen einer Kinderfastenaktion von 10 bis 16 Uhr in den kleinen Saal des Gemeindezentrums Christ-König ein. In diesem Jahr ist El Salvador das Projektland. Am Vormittag lernen die Kinder das kleine Land in Zentralamerika kennen.

Eifrig gebastelt wird am Nachmittag für den Frühlingsmarkt an Palmsonntag, dessen Erlös traditionell dem aktuellen Misereor-Projekt zukommt. Der Weltladen der Pfarrei organisiert zudem am 7. April um 11.30 Uhr in der Gemeinde- und DJK Sporthalle Christ-König, Oswaldstraße 2, ein Fastenessen. Der Erlös geht an die „Müllkinder von Uruguajana“ in Brasilien. pwr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.03.2019