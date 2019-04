Fastenessen für Brasilien-Projekt

Die „Müllkinder in Uruguajana in Brasilien“, die schon seit vielen Jahren von der Gemeinde unterstützt werden, erhalten wieder den Erlös vom „Wallstadter Fastenessen“. Sie bestreiten ihren Lebensunterhalt, indem sie durch Berge von Urat waten und versuchen, verwertbare Reste zu finden und zu verkaufen. Das Benefizessen bietet die Gemeinde Christ-König Wallstadt am Sonntag, 7. April, im katholischen Gemeindezentrum schon zum 13. Mal an. Der Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr. Ab 12 Uhr gibt es dann für einen Kostenbeitrag von zwölf Euro Mittagessen, Getränke, anschließend Kaffee und Kuchen, organisiert vom Team des Weltladens der Gemeinde. Anmeldung bis zum 3. April im Weltladen in der Römerstraße 28, wo – ebenso wie in der Kirche – Listen zum Eintragen ausliegen. Auch Kuchenspenden werden erbeten. pwr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.04.2019