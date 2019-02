Feinsinnige Szenen

Axel Müller beim Vortrag. © Barnbeck

Die jüngste Veranstaltung des Bildungswerkes Christ König war zugleich eine Art „Gemeinschaftsproduktion“ mit dem Frauentreff der katholischen Kirchengemeinde in Wallstadt. „Mannheimer Szenen und von anderswo“ standen auf dem Programm und bei Tee und Kerzenschein hießen die Veranstalterinnen ihren Gast Axel Müller willkommen.

Der katholische Schuldekan hat hier bereits eine treue „Fangemeinde“, oft schon führten ihn seine Vortragsreihen in den Stadtteil. Als Deutsch und Religionslehrer am Bach-Gymnasium fügen sich eben seine Fachkenntnis und seine Erfahrungen darin zu einem Repertoire zusammen, dass sich wunderbar in die Themen der Veranstaltungsreihe des Bildungswerkes einfügt.

„Nirgendwo war ich öfter als in Wallstadt, ich fühle mich sehr wohl hier“, verrät er seinem Publikum im Multifunktionsraum des Kinderhauses Edith-Stein. Dort, auf dem Schreibtisch von wo aus er seine Zuhörer in den Bann zog, breitete er eine Auswahl seiner „Mannheimer Szenen und von anderswo“ aus. Texte, in denen er seine Beobachtungen festgehalten hat, mal heiter, mal ernst und mal vermeintlich ärgerlich, aufgefangen in Mannheim und der Heimat seiner Kindheit, dem Bodensee. Eine Art Premiere, er war gespannt auf die Resonanz beim Publikum. Das lauschte seinen Worten, in denen er Erinnerungen beschrieb, die zurückführten in seine Grundschulzeit am Bodensee „damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben“ oder von seinen Begegnungen der „besonderen Art“ erzählte. Oftmals hinerfragte er Geschehnisse und Beobachtungen unter einem philosophischen Aspekt oder konnte hier und da nicht umhin, auch mal seinem Ärger freien Lauf zu lassen. Stets jedoch bewahrte er eine respektvolle Distanz und zollte eine angemessene Wertschätzung gegenüber den Protagonisten seiner Texte.

„Mal sehen, was ich über diesen Abend schreibe…“, so verabschiedete er sich mit einem vielsagenden Lächeln von seinem Publikum. bab

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.02.2019