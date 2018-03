Felizitas Stähler betont am besten

Anzeige

Für neun Schüler der dritten Klassen der Wallstadt-Grundschule wurde es besonders spannend, denn sie kamen in die Endrunde des Lesewettbewerbs. „Wir veranstalten den Wettbewerb schon seit über 15 Jahren. Die Klassen haben ihre drei besten in einer Vorrunde selbst gewählt“, sagte Rektor Rainer Hamann. „Ich bin davon überzeugt, dass der Wettbewerb dabei hilft, die Lese- und Schreibkenntnisse zu verbessern. Außerdem arbeiten wir mit dem Web-Basierten Antolin-Programm, das den Kindern Fragen zu gelesenen Büchern stellt. So können sie Punkte sammeln, was sich motivierend auswirkt.“

Den Wettbewerb organisiert die Schule zusammen mit ihrem Förderkreis, der die Buchpreise sponsert, und der Katholischen Öffentlichen Bücherei. Leiterin Dietlinde Leins hatte das Buch ausgewählt, aus dem die Kinder in der Finalrunde vorlasen: Spuk im Odenwald von Andrea Liebers. „Ich habe mich für das Buch entschieden, weil es hier in der Gegend spielt. Heidelberg und den Odenwald kennen die Kinder ganz gut. Außerdem hat mich die Sage, die in dem Buch vorkommt, fasziniert. Sie handelt vom Rodensteiner, einem spukenden Burgherrn, der ein Geisterheer anführt“, sagte Leins, die den Wettbewerb auch organisiert hatte.

Auch kommen in dem Buch kulturelle Dinge vor, die man heute weniger kennt, wie zum Beispiel die Rauhnächte um den Jahreswechsel. Das Buch beginnt harmlos. Ein Junge besucht in der Weihnachtszeit seinen Großvater im beschaulichen Heidelberg. Doch bei einem Ausflug ins Felsenmeer bei Lautertal findet der Bub ein mysteriöses Hufeisen – und merkwürdige Dinge geschehen. Da es sich um einen Fremdtext handelte, legte die fünfköpfige Jury weniger Wert auf kleine Versprecher. Im Vordergrund standen deutliche Aussprache und sinngemäße Betonung.