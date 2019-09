Feuerwehr lädt zum Tag der offenen Tür

Zum „Tag der offenen Tür“ lädt die Freiwillige Feuerwehr Mannheim, Abteilung Feudenheim, am Sonntag, 22. September, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr im und vor dem Gerätehaus an der Theodor-Strom-Straße ein. Dazu haben die Ehrenamtlichen auf der – für diesen Tag gesperrten – Straße vor dem Gerätehaus Übungen der Einsatzmannschaft und der Jugendfeuerwehr sowie den ganzen Tag eine Fahrzeugausstellung vorbereitet. Dabei wird auch der Abrollbehälter mit den acht Hochwasserbooten, für den die Feudenheimer Wehrleute speziell geschult sind, zu sehen sein. Dazu kommen Oldtimer und Sonderfahrzeuge.

Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg, einen Spielparcours und einen Fotostand. Nicht fehlen darf beim Tag der offenen Tür die traditionelle Versorgung mit Erbseneintopf, Currywurst, Kaffeevariationen und Kuchen. pwr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.09.2019