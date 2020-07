Flohmärkte in Hinterhöfen

Von Nachbarn für Nachbarn: Das ist das Motto der „Hof-Flohmärkte“. Initiiert und koordiniert vom Lindenhöfer Jens Flammann von der Initiative „Erlebnisorte“, der solche Veranstaltungen in der ganzen Region organisiert, können am Samstag, 4. Juli, in Wallstadt Schätze aus Keller und Kammern gehandelt werden.

Von 15 bis 19 Uhr gibt es dazu in dem Ort 13 Flohmarktstände in den Höfen der Alemannenstraße 13, Am Wallstadter Bahnhof 25, Buchener Straße 43 und 60, Kreuzstraße 10, Merowinger Straße 20, Miltenberger Straße 3, Mosbacher Straße 43, im Rohrkolbenweg 19, in der Schefflenzer Straße 6 und 30 sowie in der Schulzenstraße 5a. Die dortigen Händler beteiligen sich an den Organisationskosten, so Flamman, der ausdrücklich vor „fliegenden Händlern, Gehweg-Verkauf und Trittbrettfahrern“ warnt. Militaria und Kriegsspielzeug, neue Waren, Pornografie und Lebensmittel dürfen nicht angeboten werden. pwr

