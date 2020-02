Fotoausstellung im Weltladen

Der Hobbyfotograf Günter Ruhm zeigt vom 2. März an eine Auswahl seiner Fotos im Weltladen von Christ-König in Wallstadt in der Römerstraße. Die Fotos sind ein Querschnitt aus bekannten Sehenswürdigkeiten und „speziellen“ Orten seiner Reisen in ausgewählte Länder und Städte. „Jeder Erdteil zeigt, dass es Wert ist, auf unserer schönen Welt zu leben und diese zu schützen und zu erhalten“, erklärt Andrea Heckmann vom ehrenamtlichen Weltladen-Team zu der Ausstellung. Sie wird bei einer Vernissage am Montag, 2. März um 19.30 Uhr eröffnet und ergänzt durch das Sortiment des Weltladens, das für ein faires Einkommen der Erzeuger sorgen will. Zudem gibt es ein Buch zu der Ausstellung. Geöffnet ist sie Montag bis Freitag von 9 bis 12.30 Uhr und 15 bis 18 Uhr, an Samstagen von 9 bis 13 Uhr. Sie endet am 30. April. pwr

