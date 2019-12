Für Gemeinschaft gesorgt

Der Schulhof, damals eine düstere Asphaltwüste, gab den Ausschlag: „Wir wollten, dass sich etwas ändert und dass wir ihn für die Verkehrserziehung nutzen können“, erinnert sich Kurt Herrschmann an die Anfänge. 30 Jahre ist das her, dass daraus der Förderverein der Wallstadtschule entstand. „Wir wollen das Jubiläum im nächsten Jahr bei mehreren Gelegenheiten feiern“, kündigte die Vorsitzende Lada Ike an.

Herrschmann war Gründer und vier Jahre Vorstand. Ihm dankte Lada Ike nun beim Weihnachtsmarkt ebenso wie früheren Rektor Hans-Peter Orth, der von 1989 bis 2011 an der Spitze der Schule gestanden hatte.

Die ersten Computer

„Wir brauchten Geld, und als wir Einnahmen etwa durch Spenden oder Erlöse von Festen hatten, brauchten wir eine Rechtsform, um es zu verwalten“, so Orth. Nach dem Schulhof finanzierte der Förderverein die Ausstattung mit den ersten Computern. „Es war eine Zeit, in der noch nicht jeder einen Computer zu Hause hatte, man aber merkte, dass das für die Schule wichtig und EDV langsam eingeführt wird“, so Herrschmann. Daher habe der Förderverein die ersten Geräte gekauft.

„Viele weitere Projekte, von Lernmaterialien bis zu Spielgeräten, folgten“, blickte Lada Ike zurück, die den Verein derzeit mit Jessica Dulitz führt. Aber außer dem formalen Rahmen für die Abrechnung von Spenden und der finanziellen Unterstützung für viele große wie kleine Projekte habe der Förderverein auch eine zweite wichtige Funktion, hob Orth hervor: „Er hat geholfen, dass ein Zusammengehörigkeitsgefühl und eine lebendige Schulgemeinschaft entstanden sind“, erklärte der frühere Schulleiter.

Daher hat der Verein zum Jubiläum auch T-Shirts und Sweatshirts produziert und unter den Klassen verlost. Das erste Exemplar ging beim Wallstadter Weihnachtsmarkt an Hanna Bögel aus der Klasse 3 b. „Wir werden innovativ bleiben und weitere Projekte angehen, um den Übergang unserer Schüler auf das Gymnasium zu fördern“, sagte die Vorsitzende. pwr

