Gefühlvolle Komposition überzeugt

Lange schon vor Beginn des Familien- und Weihnachtskonzerts waren die Bänke der katholischen Kirche Christ König in Wallstadt nahezu voll besetzt. Ein jeder im Publikum wollte sich gerne schon auf das herannahende Weihnachtsfest einstimmen, und allen wünschte Martin Geißler als künstlerischer Leiter gleich zu Beginn der Aufführung eine vorweihnachtliche Stimmung.

Großes Arrangement

Eine bescheidene Zurückhaltung, wie sich schnell herausstellte. Sein Arrangement aus Musik, Gesang und Textbeiträgen, darf man getrost als umfassende Komposition bezeichnen. Eine Komposition, die in ihrer Gesamtheit die Freude auf das Fest spürbar und das Gefühl von Weihnachten lebendig werden ließ. Stimmungen, denen sich niemand im Publikum entziehen konnte.

Vielleicht war es die Melodie eines französischen Weihnachtsliedes, das bereits in dem Filmklassiker „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ zu Tränen rührte, und das hier auf der Orgel von Martin Geißler in vier Variationen präsentiert wurde? Möglicherweise aber auch das Harfenspiel oder die Verbindung zwischen einem engelsgleichen Gesang mit dem Engelsinstrument. Obwohl beide keine ganz so leichte Kost sind, die „Ceremony Of Carols“, und sie sicher nicht auf vielen Familienkonzerten in der Weihnachtszeit serviert werden. Aber die Sängerinnen des Vocalconsort Mannheim und Jelena-Sophia Engelhardt an der Konzertharfe stimmten sie dennoch an. Ihre neun Stimmen schienen in den zehn Gesängen von Benjamin Britten zu einer einzigen Stimme zu verschmelzen, die sich emporhob und in Schönheit und Glanz den gesamten Kirchenraum vollkommen erfüllte.

Gemeinsam singen

Vielleicht war es ja auch die Geschichte von Bübchens Weihnachtstraum von Engelbert Humperdinck und Gustav Falke. Eingebettet in die Traumwege des kleinen Jungen, die Hans Fleischmann als Erzähler beschritt, bezogen sich die musikalischen Beiträge des Projektchores Christ König auf den gerade gehörten Text. Die neun Weihnachtslieder, mal in englischer, mal in französischer und mal in deutscher Sprache gesungen, gipfelten dann schließlich zu einem gemeinsamen „Oh du fröhliche“, mit dem das Konzert prachtvoll ausklang. bab

