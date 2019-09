Geißler erklärt die Musik

Ein ganz besonderes Konzert ist am Sonntag, 29. September ab 17 Uhr in der Magdalenenkapelle in Straßenheim zu erleben. In der Konzertreihe „erstKlassisch“ bietet Martin Geißler, für kulturelle Veranstaltungen in der kleinen Kapelle zuständig, ein Gesprächskonzert mit Giovanni Battista Pergolesis „Stabat Mater“ in einer Kammermusikfassung an. Dazu wird Geißler vor dem eigentlichen Konzert den musikgeschichtlichen Hintergrund und die besonderen Merkmale der Komposition in Bezug auf die Wort-Ton-Zusammenhänge und die musikalische Rhetorik an musikalischen Beispielen aufzeigen. Geißler ist Opern- und Konzertsänger sowie Stimmpädagoge und seit einigen Jahren als Organist in Christ-König tätig. Es musizieren Mariko Kimura (Sopran), Babett Dörste-Ewald (Alt), Christoph Müller (Violine), Caroline Willers (Violine), Birgit Friedrich (Viola), Hans-Jochen Vogt (Violoncello) und Andreas Kersten (Cembalo). pwr

