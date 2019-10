Geistliche Lieder in Magdalenenkapelle

In der Konzertreihe „erstKlassisch“ in der Magdalenenkapelle bietet Martin Geißler, für kulturelle Veranstaltungen in dem kleinen Straßenheimer Sakralbau zuständig, am Sonntag, 6. April unter dem Motto „barockVOKAL“ geistliche Arien und Lieder für Tenor, Solovioline und Cembalo. Michael Hanisch, ein Spezialist für Barockgesang, wird ab 17 Uhr zusammen mit Christoph Müller und Martin Geißler Arien verschiedener Komponisten präsentieren.

Diese werde von Werken für Violine und Cembalo umrahmt. Zentrales Werk dieses Konzertes ist „Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen“, Psalm 121 von Georg Philipp Telemann vertont. Der Eintritt ist wie immer frei, doch werden Spenden zum Erhalt des ältesten Sakralbaus auf Mannheimer Gemarkung erbeten. pwr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.10.2019