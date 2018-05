Geistreiche Literatur über die Liebe

Anzeige

Rezitationen sind heutzutage etwas recht Ungewöhnliches. Klaus Kinskis Tournee mit Gedichten des Enfants Terribles der französischen Lyrik Francois Villon machten ihn einst berühmt, und es wundert nicht, dass Kai Rohlinger während des Liebesgedichteabends in der Buchhandlung Wallstadt ganz nebenbei zugab, ein großer Bewunderer des genialen Schauspielers zu sein. In sich versunken war der studierte Latein- und Deutschlehrer zuweilen auch, wenn er sich ähnlich seinem Vorbild, ein wenig verausgabte.

Im Rahmen der Kulturtage Vogelstang trug Rohlinger in wunderbarer Begleitung der Harfenistin Daniela Osietzki Poetisches in Sachen Liebe aus vier verschiedenen Jahrhunderten vor. Ganz so lange gibt es die Kulturtage noch nicht, aber es hält sich doch immer schon seit vierundzwanzig Jahren. So erfolgreich, dass man gelegentlich auch mal in die Nachbarschaft ausweichen muss. Sabine Kelchner von der Wallstadter Buchhandlung erfreut ihre Leserschaft einmal im Monat mit vergnüglichen, stets gut besuchten Ereignissen, doch so überfüllt wie an diesem Abend hatte sie den kleinen Literaturtempel ihres Sohns noch nie gesehen. „Und das bei diesem warmen Wetter“, lachte das Energiebündel, das mit wenigen treffenden Worten in einen verzaubernden Abend einführte.

Virtuoses Harfenspiel

Keltische Harfe mit einem sehr melodiösen Klang und virtuosem Spiel begleitete die sehr bewusst ausgewählten Rezitationen – sei es von Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau mit deftigen amourösen Geständnissen oder Goethes Hymnen an seine Christiane, weniger Glückliches nicht auslassend. Barocke Pracht und Opulenz, wenn weiße Schulter und runde Äpfelchen beschrieben werden, untermalt von einem sehr frühbarocken Reigentanz – einfach köstlich. Der Geheime Rat sorgte für höchste Qualität in der deklamierten Dichtkunst, sehr schön dazu ein Meister Barocker Opernmusik, Henry Purcell.