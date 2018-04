Generationswechsel bei der „Gowe“

Anzeige

Dank an das „Aushängeschild“

Bernhard Kohl erhielt dafür den Titel des Ehrenpräsidenten. „Er hat souverän und stadtbekannt unsere Sitzungen geleitet, war ein Aushängeschild, das unvergleichlich ist“, dankte ihm Marcus Bredebusch, Elferratssprecher und Ordensminister, und begründete so seinen Antrag. Und noch eine Ehrung wurde, ebenso einstimmig, beschlossen: Dieter Mayer, der nach 14 Jahren als Schriftführer dieses Amt abgab, wurde zum Ehrenelferrat ernannt.

Ihm folgt Simone Breidenband als Schriftführerin. Sie war bisher Beisitzerin. Desirée Neumann gab nach sieben Jahren das Amt der Kassenwartin an Volker Manke ab, Kaufmann im Vorruhestand. „Meine Familie ist schon bei den Gowe aktiv, ich habe jetzt Zeit“, stellte er sich als neues Vorstandsmitglied vor. Lenhardt und Gerhard Krell ergänzen den Vorstand als Beisitzer.

Vor den Wahlen hatte Lenhardt zufrieden Bilanz der Kampagne gezogen. Die Prunksitzungen seien nahezu ausverkauft, der Kindermaskenball „wieder der Renner“ gewesen. Lediglich die Fasnachtsfete sei „nicht so gut angekommen“, räumte er ein. Außer an Fasnacht bringe sich der mehr als 200 Mitglieder zählende Verein, davon 42 Aktive in der Garde, immer wieder aktiv in Wallstadt ein, etwa an Kerwe, betonte Lenhardt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.04.2018