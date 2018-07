Generelles Problem

Anzeige

Schwerer als ein einmaliger Verlust wiegt indes das grundsätzliche Problem. Nicht allein die Interessengemeinschaft Wallstadter Vereine (IWV) klagt über die zunehmende Bürokratie, die zu komplizierten Auflagen der Stadt. Darunter leiden viele Vereine. Der Genehmigungsbescheid umfasst ein Dutzend Seiten und ist ohne Jurastudium nicht zu verstehen. Wie will man da auf Dauer Menschen motivieren, ehrenamtlich Verantwortung zu übernehmen, das kulturelle Leben und Traditionen in den Stadtteilen aufrecht zu erhalten? Aus Sicht der Verwaltungsmitarbeiter ist das alles zu verstehen – auch sie wollen und müssen sich eben absichern, also formulieren sie Auflagen für alle noch so absurden Eventualitäten. Aber die Politik muss den Vorschriften-Dschungel lichten – sonst gibt es bald keine Gelegenheiten mehr für Fassanstiche.

