Geschenke aus dem Schuhkarton

Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ feiert 2020 ihre 25. Saison. Die Idee: ein liebevoll zusammengestelltes Schuhkartongeschenk, das vielleicht das einzige Geschenk ist, das ein bedürftiges Kind in seinem Leben jemals erhält. Im Weltladen in Wallstadt in der Römerstraße 28 kann man solch einen Schuhkarton bis zum 23. November abgeben, Montag bis Freitag, von 9 bis 12.30 Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie Samstag von 9 bis 13 Uhr. Die Geschenkkartons werden von der Zentrale in Berlin nach Osteuropa und Zentralasien verschickt. Informationen dazu finden sich unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org.

Man kann den Schuhkarton (30x20x10cm) dekorieren oder online eine „Box to go“ bestellen (www.jetzt-mitpacken.de) und befüllen mit Geschenken wie Spielsachen, Schulmaterialien, Kleidung, Hygieneartikeln und Süßigkeiten. Eine Liste, was erlaubt ist findet sich auf der Internetseite unter „Mitpacken“. Für drei Altersgruppen (2-4, 5-9 und 10-14 Jahre) können Schuhkartons zusammengestellt, mit einem persönlichen Gruß versehen und mit einem Gummiband verschlossen werden. Eine Spende von zehn Euro per Überweisung, online oder über die Spendenbox in der Abgabestelle kann laut Weltladen helfen, das Projekt organisatorisch Bereich zu unterstützen. aph/red

