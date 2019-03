Geschichten im Kaffeehaus

Am Sonntag, 31. März, geht es um 17 Uhr im Café Maje (Mosbacher Straße 23) um Kaffeehausgeschichten. Diese erzählen unter dem Motto „Essen und Ehe“ die beiden aus dem Nationaltheater bekannten Schauspieler Elisabeth Auer und Mathias Wendel.

Unter anderem kommen dabei auch „Die kleine Managerkochschule: So schmieren Sie ein Butterbrot“ von Christian Ankowitsch sowie Geschichten von Raymond Carver, Lucia Berlin und vielen mehr zu Gehör. Karten der von den Kulturevents Rhein-Neckar angebotenen Lesung kosten im Vorverkauf zwölf Euro und an der Tageskasse 14 Euro. Die Tickets bekommen Interessierte im Vorverkauf im Feudenheimer Buchladen in der Hauptstraße 41, im Weltladen Wallstadt in der Römerstraße 28, telefonisch unter der Rufnummer 0172/7 24 25 69 oder über Eventim. scho

