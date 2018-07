Gottes Segen für den Neubau

Anzeige

Neben zahlreichen Vertretern der Politik, darunter dem Bundestagsabgeordneten Nicolas Löbel, den Stadträten Katharina Dörr, Holger Schmid und Claudia Schöning-Kalender sowie vielen Bezirksbeiräten heißt sie zwei Personen besonders willkommen: Manuela Müller, Vorsitzende der Interessengemeinschaft Wallstadter Vereine, die in der Küche „eine ganz, ganz große Hilfe“ sei, und Martin Kopp von der Elterninitiative, die sich lange für den Neubau stark gemacht hatte.

An die lange Diskussion erinnert Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb in ihrem Grußwort für die Stadt, die den über 3,6 Millionen Euro teuren Neubau mit 2,1 Millionen Euro gefördert hat. Dem „wunderschönen Bau“ sei ja „ein langes Drama“ vorausgegangen, so Freundlieb: „Es gab konstruktive, aber sehr schwierige Gespräche“, denkt sie zurück, ehe die Entscheidung für einen Neubau und gegen die Sanierung des alten, kleineren Kindergartens gefallen sei. Das sei aber „die richtige Entscheidung“ gewesen angesichts der Nachfrage und des Wunsches vieler Paare, Familie und Beruf miteinander vereinen zu können, so Freundlieb.

28 000 Euro an Spenden

Gerade habe die Stadt ein weiteres Bauprogramm für Kindertagesstätten beschlossen, so Frendlieb. Dabei räumt die Bürgermeisterin ein, dass der Kindergartenausbau der Stadt „dem einen oder anderen nicht schnell genug“ geht: „Da ist ordentlich Druck im Topf“, gesteht sie.

Gerade deshalb sei die Katholische Kirche gerne Partner der Stadt beim Bau von Kindertagesstätten, entgegnet ihr Stadtdekan Karl Jung. „Ich freue mich sehr, dass dieses Kinderhaus jetzt mit Leben erfüllt ist“, erinnert er sich auch an die lange Diskussion. Dabei hebt er ebenso ausdrücklich das Engagement von dem früheren Pfarrer Lukas Glocker hervor – der eigens von seinem neuen Wirkungsort Bruchsal nach Wallstadt gekommen ist.

Auch Pfarrer Daniel Kunz ist da – der neue Leiter der Seelsorgeeinheit Maria Magdalena. Das sei ja „die Seelsorgeeinheit der starken Frauen“, erinnert Dekan Jung an die biblische Bedeutung von Maria Magdalena wie an die Namensgeberin des Kinderhauses, eine zum christlichen Glauben übergetretene jüdische Schwester und Philosophin, die von den Nationalsozialisten umgebracht worden war. Für den Neubau hat er ein besonderes Geschenk mitgebracht – ein Kreuz. Das erhält Felix Herrschmann, hat er doch im Begrüßungslied aller Kindergartenkinder über die Vielfalt der Berufe den Priester dargestellt.

Architekt Stephan Seidel dankt schließlich für die „super Zusammenarbeit“, sowohl bei Kinderhausleiterin Diana Nicolaus als auch bei Thomas Dietrich, und übergibt einen Satz Kissen als Geschenk.

Ehe das große Gemeindefest-Programm losgeht, zieht Thomas Dietrich schließlich noch eine besondere Bilanz: 28 000 Euro an Spenden haben die Vetter-Stiftung, die Hector-Stiftung, der Bezirksbeirat, aber insbesondere sehr viele Wallstadter Vereine und Bürger aufgebracht, um für das Außengelände Bäume und Spielgeräte zu finanzieren. Die werden gleich nach dem offiziellen Teil von den Kindern ebenso gestürmt wie die Spielstationen des Elternbeirates und die Essensstände.

