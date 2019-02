„Gowe“-Party in der DJK-Halle

Eine große Fasnachtsparty steigt am Samstag, 16. Februar, in der DJK-Halle in der Oswaldstraße in Wallstadt. Ab 20 Uhr laden die „Gowe“ dazu ein – ausdrücklich „alle zwischen 16 und 99“, wie es heißt. Für Musik sorgen die DJs der KJG Wallstadt, deren „Funky Balls“ – zuletzt bei den „Gowe-Prunksitzungen bejubelt – ebenso auftreten wie die Tanzformation „Jubilett“ der „Gowe“ und deren Offiziersgarde.

Auch eine Kostümprämierung ist vorgesehen. Neben Cocktails, Longdrinks und alkoholfreien Getränken gibt es auch kleine Snacks. Eintrittskarten zu sechs Euro im Vorverkauf beim Friseursalon Lenhardt in der Buchener Straße oder an der Abendkasse. pwr

