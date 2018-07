Großer Beitrag der Kleinsten

Anzeige

Am Abend zuvor, am Samstag, ist Müller indes sehr zufrieden – da muss sie sogar ein Teil jener Vorräte, die für den Sonntag auf Lager sind, in den Verkauf geben. Die Band „Crush“ sorgt mit einem Programm, bei dem sie Hit an Hit reihen, für ein dicht besetztes Festzelt, in dem auch immer wieder getanzt, mitgesungen, gejubelt und geklatscht wird.

Wenig Platz im Zelt gibt es ebenso am Sonntagnachmittag. Da kommen die kleinsten Wallstadter ganz groß ’raus: Das geht los mit den Krippenkindern vom Katholischen Kinderhaus Edith Stein, die mit Kinderhausleiterin Diana Nicolaus und weiteren Erzieherinnen als „Raupe Nimmersatt“ auf die Bühne kriechen, sich aber schnell als wunderschöner Schmetterling entpuppen. Ein „Lied über mich“ stimmen dann die Mädchen und Jungen der Sonnen- und der Sternen-Gruppe des Kinderhauses an, ehe sich die Kinder der Mond- und der Regenbogengruppe in kleine Elefanten, Papageien, Löwen und Vögel verwandeln – zum gemeinsam gesungenen Lied „Wir gehen gerne in den Zoo“.

Ponyreiten und Hüpfburg

Eine ganz große Reise treten die Mädchen und Jungen vom städtischen Kinderhaus Wallstadt an – sie entführen ihre Zuhörer musikalisch nach Afrika, und Erzieherin Natalia Litzinger greift bei dem Auftritt zur Gitarre. In einheitlichen gelben T-Shirts fallen die Kinder von „Kunterbunt“, der Evangelischen Kindertagesstätte des Vororts, bei ihrem munteren Auftritt auf.

Mit gleich zwei Solisten kann dann die Klasse 4 c der Wallstadtschule aufwarten: Leander Beck (Geige/Akkordeon) und Hanna Flegel (Blockflöte) stechen aus dem großen Ensemble hervor, das Lehrerin Erika Gramlich aufbietet. „Das war super“, lobt Jens Weber, stellvertretender Vorsitzender der Interessengemeinschaft Wallstadter Vereine (IWV), aber nicht nur diesen Auftritt.

Für alle Kinder gibts kleine Luftrüssel-Tröten als Dankeschön, viele hält dann aber nichts mehr am Festzelt. Schließlich gibt es noch viel mehr Angebote: Der Reiterverein bietet mit vier Tieren, die auf der Mosbacher Straße gemächlich entlangtraben, Ponyreiten an, beim katholischen Sportverein DJK kann man sich an Tischtennisplatten ausprobieren und die größte Attraktion ist die Reisen-Hüpfburg mit Rutsche in Form eines Feuerwehrautos, die Aktive der Freiwilligen Feuerwehr aufgeblasen haben. Da gibt es lange Warteschlangen.

