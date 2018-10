Großes Engagement

Hut ab! Erst im April hat sie sich gegründet. Gerade mal sechs Monate später übergibt die Bürgerinitiative für den Neubau eines Kultur- und Sportzentrums in Wallstadt der Stadt einen ganzen Ordner voll mit sehr detailliert aufgelisteten Anforderungen und Berechnungen für den ganz konkreten Bedarf. All das wurde ehrenamtlich erhoben und erarbeitet. So viel konstruktive Unterstützung durch eine Bürgerinitiative erlebt die Stadt selten.

Das alles zeigt aber auch, dass der (Leidens-)Druck groß ist. In Wallstadt gab es schon immer ein höchst lebendiges Vereinsleben. Inzwischen wächst der Stadtteil, neue Initiativen und Ideen kommen hinzu. Darüber kann, ja muss die Stadtverwaltung froh sein und jetzt das anpacken, was sie Mitte der 1960er Jahre und dann erneut im Jahr 2000 im Zuge des Neubaugebiets Wallstadt-Nord versprochen, aber nie realisiert hat: den Bau eines Bürgerhauses, wie es das anderswo auch längst gibt.

4000 Termine hören sich viel an – aber berücksichtigen eben, dass es praktisch in Wallstadt keine Gaststätten mit Nebenzimmern mehr gibt, beide kirchliche Gemeindehäuser enormen Sanierungsbedarf und eine unsichere Zukunft haben. Zwar klingt manches wie Luxus, doch das ist es nur vordergründig. Es gibt in Wallstadt halt noch 27 Kegelclubs, drei Chöre. Und eine Stadt, die Unesco-City of Music sein will, muss eben auch in den Vororten und nicht nur im Zentrum Proberäume für junge Bands schaffen.

