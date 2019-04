Heilsgeschichte mit Tieren

Symbolisch für die Auferstehung: Raupen werden zu Schmetterlingen. © Geiler

Ein ganz besonderes Passionsspiel über Jesus’ letzte Nacht im Garten Gethsemane erlebten Besucher im evangelischen Gemeindehaus. Kinder der dritten und vierten Klassen der Grundschule hatten es im Religionsunterricht einstudiert. Doch anstatt in die Rollen von Jesus, seinen Jüngern und Römern zu schlüpfen, traten die Kinder als Tiere und Pflanzen auf und erzählten die Leidensgeschichte aus ihrer Sicht. Geschrieben hat das Stück Anna Baltes, Pfarrerin der Petrusgemeinde, sie selbst war als Erzählerin zugegen.

Großes Publikumsinteresse

Das Interesse der Wallstadter war groß, der Saal war mit rund 100 Besuchern gut besucht. Verschiedene Tiere leben im Garten Gethsemane, Eule, Hahn oder Schlange sind zu finden, auch Schafe, und Raupen. Die Raupen wollen verhindern, dass die Jünger einschlafen und kitzeln sie. Die Bemühungen der Tiere sind vergebens, Jesus wird abgeführt. Die Eule hält Nachtwache und morgens kräht der Hahn – kein gutes Zeichen, denn in diesem Moment hat Petrus Jesus dreimal verleugnet. „Verrat, Verrat!“, krächzen die Krähen, die es beobachtet haben.

Es nimmt schließlich ein gutes Ende mit der Osternacht, Jesus besiegt den Tod, und die Raupen werden zu Schmetterlingen. Die Inspiration zum Spiel stammte aus Radebeul in Sachsen. „Das Besondere daran ist, dass es aus einem ungewöhnlichen Blickwinkel erzählt wird“, so Baltes. Im Publikum waren viele Eltern zu finden. „Ich finde es schön, dass Frau Baltes so viel in Bewegung bringt“, sagte Nadja Kölmel, deren Sohn eine Raupe gespielt hatte. „Außerdem ist Theaterspielen gut für die Kinder, so bekommen sie Selbstbewusstsein und verstehen, dass sie gut sind, so wie sie sind.“ Kge

