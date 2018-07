Ist die Kerwe in Gefahr?

Anzeige

Ob es 2019 wieder eine Wallstadter Kerwe gibt, ist nicht sicher. „Wir werden erst darüber sprechen, diskutieren, nachdenken und rechnen müssen“, erklärte Manuela Müller, Vorsitzende der Interessengemeinschaft Wallstadter Vereine (IWV), am Ende der Großveranstaltung am Sonntagabend im Gespräch mit dieser Zeitung. Auch wenn das Fest in diesem Jahr „grundsätzlich gut“ gelaufen sei, habe man „keinen Gewinn gemacht“ – wegen des kurzfristigen Verbots der Stadt, die Endspiele der Fußball-WM zu zeigen.

Kosten ohne Einnahmen

Am Freitag gegen 12 Uhr, der große Fernseher sollte gerade aufgebaut werden, untersagte der Fachbereich Sicherheit und Ordnung der Stadt trotz einer zuvor erteilten prinzipiellen Genehmigung die Übertragung des Endspiels. Die Stadt befürchtete Schwierigkeiten bei Begegnungen mit einem „hohen Fanaufkommen“. Spiele der Kroaten zählten dazu, also gelte dafür die Gestattung nicht, so die Argumentation des Fachbereichs der Stadt. Die IWV hätte das Spiel nur zeigen dürfen, wenn zuvor das Zelt geräumt worden wäre und an allen Eingängen jeweils zwei Sicherheits-Mitarbeiter einer Fachfirma postiert worden wären, die Taschenkontrollen machen. „Das wäre nicht nur nicht zu finanzieren, sondern so kurzfristig auch nicht zu organisieren“, ärgerte sich Müller.

Die beauftragte Fachfirma musste daraufhin den Fernseher wieder einpacken. Sie kam der IWV zwar entgegen, ein Drittel der Kosten bleiben aber dennoch an ihr hängen – 889 Euro. „889 Euro – für nichts“, so Jens Weber, stellvertretender Vorsitzender der IWV, verärgert. Und nicht nur auf diesen Kosten blieb die IWV sitzen: „Wir haben Vorräte und Helfer so disponiert, dass beim Halbfinalspiel und dem Finale hier viel los ist“, so Weber: „Stattdessen hatten wir an beiden Tagen jeweils über drei Stunden Leerlauf – den fehlenden Umsatz kann man nicht aufholen“, beklagt Jens Weber.