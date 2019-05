Jugend packt an

Sie packen ehrenamtlich an, räumen aus, um und ein, renovieren, streichen Wände – aber bitten um Hilfe bei der Verpflegung oder dem Material: Gruppenleiter und ältere Gruppenkinder der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) Wallstadt verwandeln am Wochenende die alten, seit Februar leerstehenden Räume des Katholischen Kindergartens Edith Stein in der Römerstraße 30 in Räume für die Gemeinde. Doch dazu bitten sie nun um Spenden.

Der Umbau ist Teil der bundesweiten Sozialaktion des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) vom 23. bis 26. Mai unter dem Motto „72 Stunden – Uns schickt der Himmel“. Dabei werden auch in der Quadratestadt von 14 Gruppen binnen 72 Stunden Projekte realisiert. Teilweise sind sie noch geheim – die Freiwilligenteams erfahren ihre Aufgaben am 23. Mai um 17.07 Uhr in der katholischen Jugendkirche „Samuel“. Bereits vor Aktionsstart bekannt sind nur jene Vorhaben, bei denen die Jugendlichen in ihren Stadtteilen die jeweilige Nachbarschaft einbeziehen und sie daher auch informieren wollen– wie eben in Wallstadt.

Fest zum Abschluss

Das ist auch eine der größten Aktionen in Mannheim, denn für die gesamte Stadt sind 300 Teilnehmer gemeldet. Allein für Wallstadt nennt Darius Barthel, einer der KjG-Gruppenleiter, etwa 50 Helfer. „Eine tolle Sache, danach haben wir neue Räume für die Gemeinde“, freut sich Diakon Bernhard Kohl und lobt das Engagement der Freiwilligen.

Sie brauchen nur noch Sachspenden – etwa Farbe – oder Verpflegung während der Aktionszeit sowie für das große Fest, mit dem sie am Ende der 72 Stunden dann mit der Gemeinde feiern wollen. Das beginnt am Sonntag, 26. Mai um 17 Uhr. Wer helfen oder spenden will, kann sich telefonisch unter Tel. 0170/4921934 oder per E-Mail unter 72stunden@kjg-wallstadt.de melden.

Ebenfalls im Zuge der „72 Stunden“-Aktion sind der Bau und die Bepflanzung eines Hochbeets am Joseph-Bauer-Haus sowie die Renovierung des Bauwagens der Kirche auf Franklin geplant. Zudem arbeiten drei Aktive der KjG Wallstadt – Lisa Schuricht, Martina Mierzejewski und Sven Marzenell – im insgesamt elfköpfigen Koordinierungskreis der Aktion „72 Stunden“ für das Dekanat Mannheim mit. pwr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.05.2019