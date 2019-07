Jugendfeuerwehr übt im raucherfüllten Rathaus

Rauch quillt oben aus dem Wallstadter Rathaus. Ein Dachstuhlbrand – aber er wird nur simuliert. Für 27 Mitglieder der Jugendfeuerwehren Feudenheim und Wallstadt, darunter acht Mädchen, ist es der Höhepunkt eines ganzen Wochenendes, an dem sie über Abteilungsgrenzen hinweg gemeinsam Einsätze trainieren, als wären sie schon erwachsen und bei der Berufsfeuerwehr.

„24-Stunden-Übung“ nennt sich das Konzept: „Ein Tag nach Vorbild der Berufsfeuerwehr“, erläutern Benjamin Gallier und Alexander Brosch, die Abteilungsjugendwarte. Neben der praktischen Ausbildung gehe es um theoretische Inhalte, besonders aber um Kameradschaft und Spaß für die Zehn- bis 17-Jährigen. Dazu gehört, dass sie im Gerätehaus Feudenheim – in Wallstadt reicht der Platz nicht – gemeinsam übernachten, miteinander kochen oder grillen. Das alles wird dann, wie im echten Feuerwehr-Leben, von neun Alarmen unterbrochen.

Dabei reicht das Spektrum vom simulierten Mülltonnenbrand in Wallstadt bis zur aufwendigen Tierrettung in Friedrichsfeld oder der Suche nach einer vermeintlich im Bürgerpark Wingertsbuckel vermissten Person, sogar ein „Gefahrguteinsatz“ ist dabei, nur ist das Gefahrgut eben nicht gefährlich . . . „Wir haben versucht, das gesamte Arbeitsspektrum der Berufsfeuerwehr darzustellen, auch Paralleleinsätze“, so Alexander Brosch, der mit 13 anderen Betreuern die Übungen vorbereitete und begleitete. Zwischendurch schaut auch Erster Bürgermeister Christian Specht vorbei, um das Engagement der Kinder und Jugendlichen zu loben.

Mit vier Fahrzeugen angerückt

Kaum ist er weg, kommt dann der „Alarm“ zur größten und letzten Übung – der am Rathaus Wallstadt. Weil es zur Motivation ja auch möglichst realitätsnah ablaufen soll, steuern die vier Löschfahrzeuge auf den letzten Metern sogar mit Sondersignal den Rathausplatz an. Am Steuer sitzen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, als Zugführer fungiert Benjamin Gallier – alle anderen Aufgaben übernehmen Jugendliche. Zwar tragen sie keine Atemschutzgeräte – dafür ist Volljährigkeit und eine ärztliche Untersuchung die Voraussetzung. Aber wäre ihr Einsatzanzug nicht blau statt der üblichen hellbeigen Schutzkleidung, könnte man sie von Berufsfeuerwehrleuten kaum unterscheiden.

„Spannendes Hobby“

Höchst professionell rollen sie Schläuche aus, schließen sie an Hydranten, Verteiler und Strahlrohre an. Sie postieren als Absperrung Verkehrsleitkegel, schleppen Schlauchtragekörbe und Axt vors Gebäude, halten den Rauchvorhang bereit, testen vor dem Öffnen der Tür die Hitzeentwicklung und stürmen mit ihren Handscheinwerfern ins verqualmte Treppenhaus. Sogar die Verletzung eines Truppmanns während des Einsatzes wird geübt. Dann kommt der Sanitätstrupp mit Erste-Hilfe-Rucksack und Rettungsbrett um dem Kameraden zu helfen.

Immer wieder ist zu hören, wie die Gruppenführer Anweisungen geben, Rückmeldungen bekommen. „23–42 für Wassertrupp 23–42“ heißt es dann oder „Angriffstrupp „22-45 für Gruppenführer 22-45“, wobei die Ziffernfolgen für die Fahrzeuge stehen. „So eine Funkdisziplin würde ich mir an allen Einsatzstellen wünschen“, bemerkt da Marco Bauer vom Führungsdienst der Berufsfeuerwehr, der als Beobachter gekommen ist. „Wenn man überlegt, dass das Jugendliche sind mit ganz verschiedenen Ausbildungsstufen und gemischt aus zwei Abteilungen, dann geht das wirklich sehr reibungslos“, lobt er – „Hut ab vor den Betreuern, die machen die Jugendarbeit ja zusätzlich zum Einsatzdienst!“

Für die Jugendlichen ist es „ein spannendes, abwechslungsreiches Hobby“, so Louis Baudrexel aus Feudenheim. Das Wochenende habe „ganz viel Spaß gemacht“, sagt Simon Willhauck, „weil wir es erlebt haben wie die Berufsfeuerwehr“, so der 14-Jährige. „Es war ein Erlebnis, viel Neues, viel Unterschiedliches, und dass wir ganz viel zusammen gemacht haben“, beschreibt Lukas Trettlich (15) aus Wallstadt das Wochenende. „Abwechslungsreich“ – dieses Wort nennt auch Leni Reichert (13) aus Wallstadt, als einziges Mädchen Gruppenführerin: „War auch toll, dass wir es mit Feudenheim zusammen gemacht haben!“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.07.2019