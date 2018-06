Kamerad aus dichtem Rauch gerettet

Anzeige

Das erweist sich gleich als nötig. Ob per funk „Mayday“ gerufen wird oder der durchdringende Piepton am Atemschutzgerät angeht – sobald ein Kamerad in Gefahr gerät, muss der Rettungstrupp ihn herausholen. „Das üben wir mehrfach im Jahr, damit es im Notfall wirklich klappt“, verdeutlicht Enrico Starck dem Publikum. Dem führt zudem die Jugendfeuerwehr gleich zwei Mal vor, wie sie – mit Gruppenführerin Daniela Droga (16) an der Spitze – einen Kaminbrand löscht. 15 Jugendliche umfasst die Wallstadter Jugendfeuerwehr derzeit. Ab September wird noch eine Kindergruppe für Sechs- bis Zehnjährige unter Leitung von Nadine Krenz gegründet. „Über 20 Interessenten haben wir schon“, freut sie sich.

Um das Publikum beim Tag der offenen Tür zu informieren, Getränke auszugeben, zu grillen, Kuchen oder die erstmals angebotene Zuckerwatte zu verkaufen, sind fast alle 35 Mitglieder der aktiven Mannschaft da – plus Ehefrauen und Freundinnen, wie Kommandant Sven Wollschläger dankbar hervorhebt. Dabei war seine Mannschaft in den letzten Tagen extrem gefordert. „Beim ersten Unwetter haben wir zwei Fahrzeuge besetzt, von nachts 2 Uhr bis 18 Uhr Keller ausgepumpt, Äste beseitigt“, berichtet Wollschläger. Und auch bei den folgenden Unwettern der letzten Tage gingen stets die Piepser der Wallstadter Feuerwehrleute, mussten sie erneut ausrücken – oft bis spät in die Nacht.

