Kerwe diesmal an drei Tagen

„90 Jahre eingemeindet und kein bisschen leise!“: Unter diesem Motto wird am Wochenende 19. bis 21. Juli in Wallstadt groß gefeiert. Erstmals nach vielen Jahren dehnt die Interessengemeinschaft Wallstadter Vereine (IWV) die Kerwe wieder auf drei Tage aus. „Wir fangen schon am Freitagabend an, hören dafür am Sonntag nach dem Nachmittagskaffee auf, dann können wir da noch abbauen, und am Sonntagabend haben die Anwohner Ruhe“, so Manuela Müller, die IWV-Vorsitzende.

Früher war die Kerwe in Wallstadt immer an drei Tagen – allerdings samstags bis montags, wo traditionell das Wellfleischessen stattfand und die Geschäfte im Ort geschlossen waren. Doch inzwischen gibt es kaum noch jemand, der dafür Urlaub nimmt, daher wurde zuletzt auf Samstag und Sonntag reduziert.

Nun geht es schon am Freitagabend los. „Sonne, Schlager, Hits und gute Laune“, verspricht Müller ab 19 Uhr. Geplant ist eine „Schlager- und Oldienacht“ mit den Groovemonkeys. „Die Band ist bekannt vom Cannstadter Wasen und vom Wurstmarkt Bad Dürkheim im Hamel-Zelt“, so Manuela Müller. Die Formation spielt auch am Samstagabend – nun unter dem deutschen Band-Namen Partyaffen. Dann stünden Titel der Neuen Deutschen Welle, aus Charts und Classic Rock auf dem Programm.

Großes Kinderprogramm

Obwohl die erste Party bereits am Freitag steigt, wird die Kerwe erst am Samstag um 17 Uhr offiziell eröffnet. „Die Eröffnung ist auf Samstag geblieben aus Tradition und damit jeder dabei sein kann – auch die, die am Freitag noch arbeiten müssen“, begründet das Manuela Müller. Mit dabei ist der neue Kerwebürgermeister Manuel Kohl sowie als Vertreter der Stadt Mannheim der ML-Stadtrat Roland Weiss, der den Fassbieranstich vornimmt.

Das Essensangebot der Wallstadter Vereine ist ausgeweitet worden: Neben Bratwürsten und Rindswürsten gibt es auch wieder Steaks, etwas Besonderes sind die „Woiknorze“ sowie die „Sauschwänzle“, sprich schmale Mettwürstchen, ferner vegetarische Maultaschen mit Kartoffelsalat. Sonntags, wenn Alleinunterhalter Gerhard Raudzis in die Tasten greift, wird Schweinebraten mit Kartoffelsalat aufgetischt. Neben Bier und alkoholfreien Getränken gibt es Weine vom Weingut Barbig-Fischer und ein Weinstand der „Vinas – Die JungWinzerinnen-Gruppe“ der Bergsträßer Winzer, der ja schon im Vorjahr gut ankam.

Beim Kinderprogramm am Sonntagnachmittag beteiligen sich die DJK, die Katholische Junge Gemeinde (KjG), die Feldbogen- und Blasrohrschützen, die Freiwillige Feuerwehr mit einer Hüpfburg sowie der Reiterverein mit Ponyreiten ab 15 Uhr. Beim Bühnenprogramm sind der katholische und der evangelische Kindergarten, das Wespinstift, und die Wallstadt-Schule dabei.

Schließlich freut sich die – gerade als Vorsitzende der Interessengemeinschaft für weitere zwei Jahre wiedergewählte – Manuela Müller, dass sich an Grillstand und Zapfhahn viele Helfer von Arbeiterwohlfahrt, Arbeitskreis Heimatgeschichte, BDS, CDU, Dartclub Time out, DJK, DRK, Feldbogen- und Blasrohrschützen, Förderverein Jugendtreff, Feuerwehr, „Sängerkreis“, „Gowe“, Kleingärtnern, Landfrauen, Motorsportclub, Pfarrei Christ-König, Reiterverein, SPD, Sportvereinigung und Fliedner-Haus sowie einige Privatleute beteiligen. Ohne finanzielle Unterstützung des Bezirksbeirats, der Bauunternehmung Streib, der MVV, von Maurermeister Thomas Müller und Futtermittel Sohn wäre das große Fest aber nicht möglich.

