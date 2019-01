Kerwe im Juli an drei Tagen

Die Wallstadter Kerwe wird wieder auf drei Tage ausgedehnt. Das kündigte Manuela Müller, die Vorsitzende der Interessengemeinschaft Wallstadter Vereine (IWV), an. Gefeiert wird vom 19. bis 21. Juli. „Wir fangen schon am Freitagabend an, hören dafür am Sonntag nach dem Nachmittagskaffee auf, dann können wir da noch abbauen und am Sonntagabend haben die Anwohner ihre Ruhe“, so Müller. „Wir probieren das mal, die Vereine haben meinem Vorschlag zugestimmt“, sagte sie. Für beide Abende habe sie eine neue, gute Band verpflichten können, die aber jeweils ein unterschiedliches Musikprogramm biete, „damit wir verschiedene Besuchergruppen ansprechen“.

Früher war die Kerwe in Wallstadt immer an drei Tagen – allerdings samstags bis montags, wo traditionell das Wellfleischessen stattfand und die Geschäfte im Ort geschlossen waren. Doch inzwischen gibt es kaum noch jemand, der dafür Urlaub nimmt, daher wurde auf Samstag/Sonntag reduziert. pwr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.01.2019