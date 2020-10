Kinderhaus statt Feuerwehr?

Die Stadtverwaltung prüft den Neubau eines Kindergartens auf dem Gelände, das bisher die Freiwillige Feuerwehr Wallstadt nutzt. „Hier wäre eine größere drei- bis viergruppige Einrichtung möglich“, teilte Andrew Ballantyne vom Jugendamt in der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirats Wallstadt mit. Allerdings reicht das nicht – denn in den Stadtteil fehlen noch viel mehr Plätze.

Von einer „erhöhten Nachfrage“ berichtete Andrew Ballantyne vom Jugendamt. Diese können die derzeit vier Wallstadter Kindergärten der beiden Kirchen, der Stadt und des Wespinstifts nicht abdecken. Lege man – trotz Rechtsanspruch – nur eine 95-prozentige Abdeckung mit Kindergartenplätzen sowie eine Nachfrage von 40 Prozent aller Kinder im Krippenalter nach Betreuung zugrunde, fehlen bis 2030 für unter Dreijährige 30 Tagesbetreuungsplätze in Krippe und Kindertagespflege sowie 27 Kindergartenplätze. Legt man die aktuelle Bevölkerungsprognose zugrunde, die Wallstadt als wachsenden Stadtteil betrachtet, wären es im Jahr 2038 dann immer noch 28 Krippen- und 23 Kindergartenplätze zu wenig, so Ballantyne.

„Es wird ein Ausbau über fünf Gruppen erforderlich sein“, erklärte der Vertreter des Jugendamtes, denn die bestehenden Einrichtungen hätten derzeit keine Erweiterungsmöglichkeiten. Da ihr jetziges Gelände am Mudauer Ring für die Freiwillige Feuerwehr zu klein ist und sie ein neues Gerätehaus zusammen mit dem geplanten Kultur- und Sportzentrum bekommen soll, hat die CDU vorgeschlagen, dieses Grundstück für die Kinderbetreuung zu nutzen. Bisher hatte die Stadt vor, das Areal nach dem Wegzug der Feuerwehr an private Nutzer für Wohnungsbau zu verkaufen.

Ein Standort reicht nicht

„Der Standort reicht aber alleine nicht aus, wir werden noch weitere Standorte im Stadtteil brauchen“, sagte Ballantyne. Noch könne er aber „keinen konkreten Standort nennen“, da die Stadtplanung erst dabei sei, dazu ein Konzept zu erarbeiten. Ziel sei, bis zum Herbst 2021 eine stadtteilbezogene Ausbauplanung vorzulegen – nicht nur für Wallstadt, sondern für alle Mannheimer Vororte, in denen nicht gedeckter Bedarf bestehe.

Protest der Bezirksbeiräte

Weniger Probleme gibt es in Wallstadt dagegen im Bereich Schule. Die Wallstadtschule bleibe nach der Prognose bis zum Jahr 2038 „perspektivisch stabil dreizügig“, sprich drei Klassen je Jahrgang, teilte Heike Fleischmann vom Fachbereich Bildung mit – auch wenn es in diesem Schuljahr nur zwei erste Klassen gegeben habe. Durch das für Wallstadt erwartete Bevölkerungswachstum gebe die Anmeldezahl in den nächsten Jahren „nur unwesentlich nach oben“, so dass das bestehende Schulgebäude in jedem Fall ausreiche. Die Kinder des Neubaugebiets Spinelli würden auf Käfertaler Schulen gehen.

Die eigene neue Grundschule für Spinelli sei vom Land zwar derzeit nur mit einer Klasse je Jahrgang bewilligt, werde aber wegen der erwarteten Zuzüge „auf jeden Fall zweizügig gebaut“, so Fleischmann. Sobald die erwartete Bevölkerungszahl in dem Neubaugebiet erreicht sei, werde man dann eben nachträglich weitere Fördermittel für den Bau beantragen. Dass Grundschüler von dort nach Wallstadt ausweichen, sei nicht vorgesehen.

Diskutiert wurden die Themen Schule und Kindergarten vom Bezirksbeirat nicht. Die Stadtteilvertreter rügten, dass sie die Unterlagen nicht vorab schriftlich erhalten haben, um sich damit vertraut zu machen. Die Stadt stellt die Vorlagen inzwischen nur noch ins Internet – Bezirksbeiräte erhalten aber, im Gegensatz zu Stadträten, keine Geräte wie Tablets, um die Vorlagen in der Sitzung abrufen zu können. „Und ich werde nicht anfangen, berufliches Equipment meines Arbeitgebers zu nutzen“, protestierte SPD-Bezirksbeiratssprecher Thorsten Schurse auch im Namen seiner Kollegen. „Sie sind nicht der einzige Bezirksbeirat, der das so sieht“, seufzte der Sitzungsleiter, Stadtrat Alexander Fleck.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.10.2020