Kinderlieder zum Mitmachen

Anzeige

Er ist bekannt für seine Songs „Wir sind Wunderkinder“ und „Du bist spitze“: Kinderliedermacher Uwe Lal. Ursprünglich Erzieher und in der kirchlichen Jugendarbeit aktiv, widmet er sich inzwischen nur noch der Musik gestaltet jährlich rund 130 Konzerte für Kinder und Erwachsene im ganzen Bundesgebiet. Nun kommt er für ein Mitmachkonzert für Kinder zwischen vier und zwölf Jahren am Freitag, 6. Juli um 16 Uhr (Einlass 15.30 Uhr) nach Wallstadt ins Evangelische Gemeindezentrum in der Königshofer Straße 17. Für das Konzert hat nun der Vorverkauf im Weltladen in der Römerstraße begonnen.

Fantasie wird angeregt

„Wir sind stark“ ist der Titel seines etwa eineinhalbstündigen Konzertprogrammes. Durch inzwischen über 2500 Konzerte vor unterschiedlichsten Kindern und durch die Arbeit mit seinem Kinderchor „Die Wunderkinder“ weiß Lal, was bei Kindern ankommt, was sie bewegt und was sie begeistert. Schnell versucht er, seine jungen Zuhörer zum Mitmachen zu animieren. Damit will er sie ermutigen, auf ihre eigenen Stärken zu setzen und auch zu Hause „lieber öfter einmal die Glotze aus zu machen und die eigene Fantasie zu nutzen“, wie er sagt. Spiellieder zu biblischen Geschichten gehören dabei genau so zu seinem Repertoire wie Spiel- und Spaßlieder. pwr