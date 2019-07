Kita Kunterbunt feiert Erweiterung

Die evangelische Kita Kunterbunt in der Atzelbuckelstraße 11 feiert mit einem Sommerfest am 6. Juli die Einweihung ihrer sanierten Räumlichkeiten. Die evangelische Kirche hat die Einrichtung in drei Bauabschnitten komplett auf Vordermann gebracht. Ein Grund für ein großes Fest, das von 11 bis 17 Uhr denn auch ein abwechslungsreiches Programm bietet. Gleich um 11 Uhr haben die Kunterbuntkinder ihren großen Auftritt, es gibt Spielstationen, der Zirkus Paletti ist auch dabei, die Gäste können zudem die neuen Räumlichkeiten besichtigen. Für Essen und getränke sowie Kaffee und Kuchen sorgt das Kita-Team. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.07.2019