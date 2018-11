Kleines Fest beim Weihnachtsbaum

Es gibt ihn wieder – den großen Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz in Wallstadt. Nachdem ihn die Freiwillige Feuerwehr aufgestellt und mit Hilfe weiterer Vereinsmitglieder geschmückt hat, wird er mit einem kleinen Fest am Mittwoch, 28. November 2018 um 17 Uhr von der Interessengemeinschaft Wallstadter Vereine (IWV) an die Wallstadter Bevölkerung übergeben.

Dazu gibt es ein kleines musikalisches Programm, das die zweiten Klassen der Wallstadtschule sowie die Mädchen und Jungen vom Evangelischen Kindergarten des Stadtteils gestalten. Bei dem Fest schenkt die IWV Glühwein und Kinderpunsch aus und bietet weihnachtliches Gebäck an. pwr

