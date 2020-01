Konzert bei Kerzenschein

Am 6. Januar um 18 Uhr lädt die Petrusgemeinde zum Weihnachtskonzert in der Petruskirche (Atzelbuckelstraße 15), die musikalische Gesamtleitung hat Rainer Steckel. Im Licht vieler Kerzen in der festlich geschmückten Kirche erklingt die 2011 erbaute Rensch Orgel sowie der Posaunenchor der Petrusgemeinde. Ausgewählt wurden für das Programm auch jüngere weihnachtliche Stücke, wie etwa „Jingle Bells“ oder der „Christmas Lullaby“ von John Rutter. Lesungstexte von Pfarrerin Anna Baltes runden das Konzert ab. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Der Posaunenchor der Petrusgemeinde spielt regelmäßig in Gottesdiensten und bei Veranstaltungen. Bereits seit 2004 wird das Ensemble ehrenamtlich von Rainer Steckel geleitet. scho

