Konzert für Kinder und Erwachsene

Am Samstag, 14. September, erklingt in der evangelischen Petruskirche in der Atzelbuckelstraße um 18 Uhr ein Orgelkonzert – nicht nur – für Kinder. Für das Konzert „Die Arche Noah“ wurden Werke von Bach zusammengestellt und mit einem kindgerechten Text von Johannes M. Michel verbunden. Kleine und große Konzertbesucher erleben Sebastian Osswald an der Orgel und Simon Layer als Sprecher. Der Eintritt ist frei. Neben dem Kinderkonzert in Wallstadt finden im Rahmen des Mannheimer Orgeltags 21 Veranstaltungen in 16 Kirchen auf der „Königin der Instrumente“ statt.

Die Rensch-Orgel in der Petruskirche wurde erst 2011 gebaut und gehört so zu den jüngsten Instrumenten in Mannheim. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.09.2019