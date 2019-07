Konzert mit Solo-Suiten

Solo-Suiten von Johann Sebastian Bach (Suite d-Moll BWV1008 und D-Dur BWV1012) sowie von Max Reger (Suite a-Moll op.131c) erklingen am Sonntag, 28. Juli, 17 Uhr, in der Straßenheimer Magdalenenkapelle. Dorthin kommt Friedemann Döling, seit 1990 Solocellist am Nationaltheater. Er ist bekannt auch für internationale Gastspiele und seine Kammermusikreihe „unterm Dach“ in Feudenheim. Es ist der letzte Termin der neuen Veranstaltungsreihe „erstKlassisch“, die der Freundeskreis der Magdalenenkapelle mit Hilfe von Martin Geißler präsentiert.

„Die Konzerte laufen fantastisch: Beim letzten Mal waren knapp 90 Leute da. Bei gutem Wetter lohnt sich das Zuhören bei geöffneter Kapellentür auch von draußen. Vielleicht mögen ein paar Zuhörer Campingstühle mitbringen“, so Geißler. Weitere vier Konzerte in Mannheims ältestem Sakralbau plant er im September und Oktober. pwr

