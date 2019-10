Konzertreihe erstKlassisch endet

Mit dem Ensemble „La Voilotte“ endet zunächst am Sonntag, 13. Oktober die Saison der Konzertreihe „erstKlassisch“ in der Magdalenenkapelle in Straßenheim. Vier Auftritte hatte Martin Geißler, für kulturelle Veranstaltungen in dem kleinen Straßenheimer Sakralbau zuständig, seit September organisiert. Nun erklingt zum Abschluss am Sonntag ab 17 Uhr Musik aus Renaissance und Barock auf historischen Instrumenten. Es spielen Mattias Schmidt (Theorbe, Barockgitarre, Gambe) sowie Elisabeth Zehm-Thoma (Gambe, Blockflöte, Percussion). Auf dem Programm stehen Sonaten, Märsche und Tänze aus dem 16., 17. und frühen 18. Jahrhundert. Der Eintritt ist wie immer frei, doch werden Spenden zum Erhalt des ältesten Sakralbaus auf Mannheimer Gemarkung erbeten. pwr

